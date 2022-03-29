Britanya hükûmetinin Covid kurallarını ihlal eden etkinlikleri inceleniyor; 20 kişiye ceza bekleniyor

Britanya’da Downing Sokağı’nın Covid kısıtlama ihlallerine ilişkin ilk 20 kişiye ceza verilmesi bekleniyor. Londra Polis Teşkilatı (Metropolitan), hükûmet personelinin düzenlediği çeşitli etkinliklerde Covid kurallarının kesinlikle çiğnendiğine karar verdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Metropolitan’dan çeşitli kaynaklar, Downing Sokağı’nın Covid ihlalleri konusunda ilk aşamada 20 kişiye yaptırım duyuracak.

Polis bu süreçte Başbakan Boris Johnson ve eşi Carrie de dahil olmak üzere Downing Sokağı’ndan yaklaşık 100 kişiye sorular gönderdi.

Polis şu an toplamda Britanya hükûmetinde 2020 ve 2021 arasında 12 Covid ihlal eden etkinliği araştırıyor. Bu etkinliklerden altısında Başbakan Johnson da bulunmuştu.