Britanya hükûmetine danışmanlık yapan uzman, Koronavirüs semptomları gösterdiğini duyurdu

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Britanya hükûmetine salgın süresince danışmanlık yapan, ülkenin önde gelen Koronavirüs uzmanlarından Profesör Neil Ferguson, öksürük ve yüksek ateş gibi semptomlar gösterdiği için kendisini karantinaya aldığını ve "yüksek ihtimalle" Kovid-19 taşıdığını duyurdu.

Ferguson, Başbakan Boris Johnson ve Britanya hükûmeti kıdemli bilim danışmanı Sir Patrick Vallance'la birlikte katıldığı basın konferansında büyük ihtimalle virüsün kuluçka döneminde olduğunu ve Kovid-19'u "küçük bir ihtimal de olsa bulaştırmış olabileceğini" dile getirdi.

Ferguson Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Üf. Dün kuru, ama ısrarcı bir öksürük başladı ve kendimi iyi hissetmeme rağmen kendimi karantinaya aldım. Sabah saat 4'te ateşim çıktı. Westminster'da çok Koronavirüs vakası var" yazdı.

Kriz boyunca hükûmete danışmanlık yapacak uzman ekibin bir parçası olan Ferguson, kendini karantinaya aldığını duyurduktan sonra BBC'ye verdiği röportajda, "Son haftalarda birçok toplantıya katıldım, hükûmete danışmanlık yapan başka meslektaşlarım da semptom geliştirdi" dedi.