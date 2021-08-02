Britanya gelecek ay Koronavirüs aşısında üçüncü doz uygulamasına hazırlanıyor

Britanya’da geçen aylarda uygulanan Koronavirüs aşılarında etkinlik oranının düşmeye başlaması riskine karşı gelecek aydan itibaren üçüncü doz programının başlayacağı belirtildi.

The Telegraph’ın aktardığı habere göre, Britanya’da üçüncü doz aşı programı kapsamında 2000 eczane görevlendirilecek ve 32 milyon kişi için aşı erişilebilir olacak.

Üçüncü doz programında hastanelerin farklı tedavi işlemlerini gerçekleştirmeye devam edebilmesi için eczanelerin ön safta olacağı belirtildi.

Britanya’da 30 Temmuz itibariyle toplam 46 milyon 81 bin kişinin Koronavirüs’e karşı tek doz aşı yaptırdığı belirtildi.