Britanya, Türkiye'den dün ertelenen koruyucu ekipman yardımını bekliyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde sağlık çalışanlarının tıbbi koruyucu ekipman eksiği yaşadığı Britanya, Türkiye'nin dün göndermesi beklenen 84 ton ekipman yardımını bekliyor.

BBC World'ün haberine göre, Türkiye'den dün nakledilmesi beklenen tıbbi koruyucu ekipmanın ertelenmesi üzerine Ulusal Sağlık Sistemi Müdürü Chris Hopson, "Hastanelerde önlük sıkıntısı çektiğimiz kesin. Geciken malzemelerin bugün ulaşmasının düşük ihtial olduğunun düşünüyorum. Gelirse de geç saatlerde gelir" dedi.

Kültür Bakanı Oliver Dowden, bugün (pazartesi) uçağın ineceğini umduğunu belirterek şunları söyledi: “Yeni vaatlerde bulunmak istemiyorum ama gelen bilgilerden uçağın bu öğleden sonra kalkacağını ve malzemenin geleceğini umuyorum”

Britanya’nın Çin’den de 25 milyon önlük temin edeceği belirtildi.