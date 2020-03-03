Britanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Suriye başta olmak üzere güncel konuların ele alınması için bugün Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Raab’ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeler gerçekleştirmek için yarın Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Söz konusu görüşmede, Britanya AB üyeliğinden ayrılmasından sonra Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri ve başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.