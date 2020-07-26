Britanya Dışişleri Bakanı Raab: İnsanlar tavsiyelere uymalı, ben bu yazı evde geçireceğim

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab bu yazı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evde geçireceğini açıkladı. Raab, vatandaşlara da önlem için verilen tavsiyelere uymalarını önerdi.

Britanya'nın düzenli olarak güncellediği güvenilir seyahat edilebilir ülkeler listesinden İspanya'yı çıkarma kararının ardından Dışişleri Bakanı Raab da tatile gitmekle ilgili açıklamalarda bulundu. İnsanların yurt dışına tatile gitmesinin bir belirsizlik yarattığını söyleyen Raab, bu yazı evde geçireceğini söyledi.

Raab, "İnsanlara ne yapıp yapmamaları gerektiğini söyleyemem, tavsiyelere uymalılar. Ben bu yazı evde geçireceğim" dedi.