Britanya Dışişleri Bakanı'ndan Afganistan değerlendirmesi: Kimse bunların yaşanacağını beklemiyordu

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Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Taliban’ın Afganistan’da hızlı ilerleyişi ve hafta sonu Kabil’i ele geçirmesiyle ilgili “Kimse bunun yaşanmasını beklemiyordu” dedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Afganistan’da Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesini ve Kabil Havalimanı’ndaki kaos dolu anları değerlendiren Britanya Dışişleri Bakanı Raab, 24 saatte, İngiliz vatandaşlar ve Britanya için çalışan bazı Afganların bulunduğu 350’den fazla insanı tahliye ettiklerini söyledi.

Raab, uluslararası güçlerin ülkeden çekilmesiyle yaşananların beklenip beklenmediği sorusuna “Doğrusu dünyanın her yerinde insanlar şaşkınlığa uğradı. Dinamiklerde çok hızlı bir değişim gördük. Ve tabii ki bu bir miktar birliklerin çekilmesiyle ilgili ama aynı zamanda Taliban’ın yaklaşımı etkili oldu. Bu, Afgan güvenlik güçleri için bir test oldu” dedi.

Raab, “Tüm bu faktörler oldukça geçişkendi. Ama kimse bunun yaşanmasını beklemiyordu. Eğer bekleseydik tabii ki eyleme geçerdik” dedi.

Afganistan’da durumun kötüye gittiği günlerde tatilde olduğu için Britanya’da eleştirilen Dışişleri Bakanı Raab,durumun kötüye gideceğini tahmin etseydi tatile gitmeyeceğini söyledi.

Raab, Britanya’nın önceliğinin tahliye çalışması olduğunu belirtti.