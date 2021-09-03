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Dünya

Britanya Dışişleri Bakanı, Afganistan'dan göç dalgasını görüşmek üzere Pakistan'a gidecek

Britanya, Afganistan’ın komşu ülkelerine 30 milyon sterlinlik bir yardım yapılacağını açıklamıştı

03 Eylül 2021 10:37

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’dan ayrılmak isteyen Britanyalılar ve Afganların güvenli geçişini görüşmek için Pakistan’a gidecek.

BBC’de yer alan habere göre, bölgesel ziyaretlerinde Dışişleri Bakanı Raab, Pakistanlı mevkidaşı Shah Mahmud Qureshi ile görüşecek.

Görüşmede Taliban’ı ülkeden güvenli çıkış konusunda ikna etmek ve Afganistan’ın terörist gruplar için bir merkez hâline gelmesini engelleme gündemleri görüşülecek.

Afganistan’la sınırı olan Pakistan, krizde önemli bir noktada görülüyor. An itibariyle Pakistan’da 3 milyon Afgan mülteci olduğu biliniyor.

Britanya, Afganistan’ın komşu ülkelerine 30 milyon sterlinlik bir yardım yapılacağını açıklamıştı. Bu yardımla ülkelere giden sığınmacıların barınak, hijyen gibi ihtiyaçları sağlanacak.

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