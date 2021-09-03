Britanya Dışişleri Bakanı, Afganistan'dan göç dalgasını görüşmek üzere Pakistan'a gidecek

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan’dan ayrılmak isteyen Britanyalılar ve Afganların güvenli geçişini görüşmek için Pakistan’a gidecek.

BBC’de yer alan habere göre, bölgesel ziyaretlerinde Dışişleri Bakanı Raab, Pakistanlı mevkidaşı Shah Mahmud Qureshi ile görüşecek.

Görüşmede Taliban’ı ülkeden güvenli çıkış konusunda ikna etmek ve Afganistan’ın terörist gruplar için bir merkez hâline gelmesini engelleme gündemleri görüşülecek.

Afganistan’la sınırı olan Pakistan, krizde önemli bir noktada görülüyor. An itibariyle Pakistan’da 3 milyon Afgan mülteci olduğu biliniyor.

Britanya, Afganistan’ın komşu ülkelerine 30 milyon sterlinlik bir yardım yapılacağını açıklamıştı. Bu yardımla ülkelere giden sığınmacıların barınak, hijyen gibi ihtiyaçları sağlanacak.