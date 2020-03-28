Britanya'dan Koronavirüs açıklaması: Ölü sayısını 20 binin altında tutarsak çok iyi bir iş çıkartmış olacağız

Britanya Ulusal Tıp Direktörü Profesör Stephen Powis, ülkede hızla yayılan Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Powis yoğun bakım kapasitesinin yetersiz olduğunu belirterek, Britanya'da virüs nedeniyle toplam ölü sayısının 20 binin altında olmasının ülke için 'iyi bir sonuç' olacağını ifade etti.

Stephen Powis, ülkedeki etkinlik mekanlarının yoğun bakım yerlerine ve morga dönüştürülebileceğini belirtti. Virüsten er ya da geç kurtulacaklarını söyleyen Powis, Britanya'da ölenlerin sayısının 20 binin altında olmasının ‘iyi bir sonuç’ olabileceğini ifade etti.

Britanya'da son 24 saat içinde 260 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 1019 olurken, karantinaya alınan vaka sayısı 14 bin 543'ten 17 bin 89'a yükseldi.