Britanya'dan Hollanda'ya geçen sürücünün sandviçine el konuldu: "Brexit'e hoş geldiniz, üzgünüm"

Hollanda televizyonunda, Britanya'dan Hollanda'ya girmek isteyen sürücülerin hazırladıkları etli sandviçler dâhil olmak üzere yanlarında bulundurdukları yiyeceklere el konulduğu anlar görüntülendi. Yiyeceklere el konulma sebebi olarak Brexit sonrası kurallar gösterildi.

CNN'de yer alan habere göre, NPO 1 isimli televizyon kanalı Britanya'dan Hollanda'ya girmek isteyen sürücülerin denetlendiği anları aktardı. Bir sürücünün aracında bulundurduğu sandviçlere el konulurken "Brexit'ten sonra Avrupa'ya et, meyve, sebze, balık gibi yiyecekleri sokamazsınız" denildi.

Bir sürücünün alüminyum folyoya sarılmış sandviçini göstererek "Etleri çıkarsam ekmek kalabilir mi?" diye sorduğu yetkilinin ise "Hayır, her şey alınacak. Brexit'e hoş geldiniz. Üzgünüm" dediği duyuldu.

Britanya'nın 2021 itibariyle Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla Avrupa sınırlarından geçenler gümlük kontrollerine tabi tutuluyor. Britanya'dan Avrupa ülkelerine hayvansal ürünler sokmak yasaklandı.