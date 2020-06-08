Britanya'daki protestolarda eski başbakan Winston Churchill'in heykeline "ırkçı" yazıldı

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ABD'de George Floyd'un polis gözaltısında öldürülmesiyle başlayan ve kısa süre sonra Britanya'ya da sıçrayan protestolarda eski başbakan Winston Churchill'in heykeli tahrip edildi.

Londra'daki heykelin üzerindeki Churchill isminin üstüne bir çizik atan protestocular altına sprey boya ile, "O bir ırkçıydı" yazdı. Heykelin alt kısmına da "Senin gündemine s.çayım" yazıldığı görüldü.

Bir başka protestocu da Cenotaph savaş anıtının üzerine tırmanarak bir Büyük Britanya bayrağı yakmaya çalıştı.

Protestoculardan biri, 2. Dünya Savaşı'nda Britanya'ya liderlike eden Churchill'in Nazi Almanyası'yla "kolonicilik yapabilmek için savaştığını" iddia etti.

Heykelin etrafında toplanan göstericiler, "Churchill bir ırkçıydı" ve "Boris bir ırkçı" diye tezahürat yaptı. Eylemin sonunda protestocular Churchill heykelinin göbek kısmına, "Siyah Canlar Kıymetlidir" yazılı bir kağıt parçası bantladı.

Eylemden sonra bazı insanlar heykelin üzerine sprey boya ile yazılanları temizlemeye çalıştı.

Hafta sonu Londra'daki protestocular bir köle tüccarının heykelini de yuvarlayarak suya atmıştı.