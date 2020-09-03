Britanya'da Yokoluş İsyanı aktivistleri kendilerini parlamento önünde yere uhuladı

Britanya'da Yokoluş İsyanı aktivistleri, hükûmetin iklim krizi adımlarının yetersizliğini protesto etmek için kendilerini parlamento binasının önüne uhuyla yapıştırdı.

The Independent'ın aktardığı habere göre, Britanya'da İklim ve Ekolojik Acil Durum Yasa Önergesi'ni erteleme kararının alınmasına Yokoluş İsyanı aktivistleri tepki gösterdi. Eylemciler "Eğer siyasetçiler bu krizi ciddiye almayacaksa o zaman onların daha fazla zarar vermesini biz engellemeliyiz" dedi.

Yokoluş İsyanı, Britanya'da hükûmetin iklim krizine karşı yetersiz davrandığını belirtti ve parlamentonun önünde toplandı. Parlamento önündeki aktivistler kendilerini yere uhuyla yapıştırdı.

Aktivistler, "Parlamento'nuın iklim ve çevre acil durumu ilan etmesinden bir yıl sonra hükûmetin kendi danışmanları kendi hedeflerini göz ardı ettiklerini kabul ediyor. 31 hedeften yalnızca 2'sine ulaşıldı. Buna şahit olup durmayacağız" dedi.

Reuters, eylemde gözaltına alınan eylemciler olduğunu aktardı.