Britanya'da uzmanlar Delta varyantının yeni bir türünü yakın takibe aldı

Britanya’da artan Covid vakaları arasında Delta varyantının yeni bir türünün de olduğu belirtildi. Yetkililer, yeni Delta varyantı türünü yakın takibe aldı.

BBC’de yer alan habere göre, daha hızlı bulaştığı bilinen ve dünyanın pek çok ülkesinde yaygın varyant hâline gelen Delta’nın yeni bir türü Britanya’da tespit edildi. Ülkedeki son resmi verilerde yeni vakaların yüzde 6’sı yeni türden çıktı.

“Delta Plus” da denilen AY.4.2 isimli türde virüsün çeşitli hayatta kalma avantajları olduğu belirtiliyor.

Yeni türün ne derece tehlike oluşturduğuna ilişkin araştırmalar sürüyor. Öte yandan uzmanlar, Delta Plus’un varolan aşılara karşı dirençli olmadığını söylüyor.

AY.4.2. henüz “endişe verici varyant” kapsamına alınmadı.