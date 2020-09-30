Britanya'da ünlü cerrah 25 yıldır hastalarından izinsiz aldığı kemikleri saklamış

Britanya'da dünyaca ünlü bir cerrahın 25 yıldır hastalarından izinsiz bir şekilde kemiklerini alıp sakladığı ortaya çıktı. Ünlü cerrah Derek McMinn'in çalıştığı özel hastanenin de durumu bilerek sakladığı iddia edildi.

The Independent'ta yer alan habere göre, siyasetçilerin, sporcuların ve pek çok ünlü ismin ameliyatını üstlenen Derek McMinn isimli doktorun 25 yıl içinde en az 5 bin hastasına ait kemikleri izinsiz bir şekilde alarak biriktirdiği ortaya çıktı.

Durumla ilgili olarak geçen yıla kadar bilgisi olmayan Britanya Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanının bakanlık dışı idari kuruluşu İnsan Dokusu Birimi, Derek McMinn ile ilgili dosyayı polise taşıdı.

Cerrah McMinn'in ameliyatlarının çoğunu gerçekleştirdiği Edgbaston Hastanesi'nin durumu bildiği hatta bazı hastane personelinin cerraha insanlara ait kemikleri paketlerken yardım ettiği öğrenildi. McMinn'in hastalarından aldığı kemikleri kendine ait bir çiftlik evinde sakladığını bilen hastane çalışanları "Kemikleri emekliliğine saklıyordu" dedi.

Kalça yüzey yenileme tekniği isimli tedavinin öncülerinden olan McMinn'in çalıştığı hastanede ünlü bir cerrah olduğu ve hastanenin bu nedenle yapılana göz yumduğu iddia edildi.