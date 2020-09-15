Britanya'da tartışmalı yasa tasarısı kabul edilirken kıdemli Muhafazakar Partililer çekimser oy kullanarak Başbakan Johnson'a mesaj verdi

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Britanya Başkanı Boris Johnson'ın ülke içine tartışmaya sebep olan ve Londra ile Brüksel'i karşı karşıya getiren iç piyasa yasa tasarısı kabul edilse de, üst düzey Muhafazakar Partililer oy kullanmayarak liderlerine bir mesaj verdi. Uzmanlar, tasarının uluslararası hukuku ihlal ettiği konusunda hemfikirler.

The Guardian'a konuşan hükûmetten bir kaynak, Adalet Bakanı Robert Buckland'in diğer kabine üyelerine tasarıdaki tartışmalı maddeyi daha çok incelemelerini söylediğini belirtti.

Eski Maliye Bakanı Sajid Javid, eski başsavcı Geoffrey Cox ve Liam Fox gibi isimler tasarıya destek oyu vermedi. Eski başbakan Theresa May'in de Güney Kore'de olduğu için oy kullanmadığı ama tasarıdan memnun olmadığı belirtildi.

Toplamda 30 Muhafazakar Parti milletvekili çekimser oy kullanırken ikisi de hayır oyu verdi. Ancak Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin Avam Kamarası'ndaki ciddi üstünlüğü nedeniyle tasarı 77 oy farkla yine de kabul edildi.

Önümüzdeki hafta tasarının tartışmalı maddesi için durumdan memnun olmayanların hazırladığı bir düzeltme üzerine oylama yapılacak.

İç piyasa tasarısı Kuzey İrlanda Protokolü'nü ihlal ediyor. Protokol, Avrupa Birliği ile imzalanması planlanan Brexit anlaşmasının bir parçasıydı.