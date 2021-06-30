Britanya'da parlamento üyelerinden Assange protestosu; Corbyn, "Aylar önce serbest bırakılmalıydı" dedi

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Britanya parlamento üyesi ve eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Londra'daki Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Bir grup parlamento üyesi salı günü Belmarsh Cezaevi dışında bir araya gelip Assange davasında yeterince "saydam" davranılmamasını protesto etti.

Rus RT televizyonuna konuşan Corbyn, ABD Başkanı Joe Biden'a davadan vazgeçmesi için çağrı yaptıklarını ifade etti.

Parlamento üyeleri, ABD'nin iadesini istediği Assange ile görüşmeyi talep etti.

Corbyn, 2021'in başında Britanya mahkemesinin Assange'ın akıl sağlığının durumunu gerekçe göstererek ABD'ye iadesini kabul etmediğini hatırlattı ve "Dava o noktada kapanmalıydı" dedi.