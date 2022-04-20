Britanya'da otonom araçlarda televizyon izlemek serbest; cep telefonuyla konuşmak yasak olacak

Britanya’da yol kullanıcıları için belirlenen tavsiye ve kurallardan oluşan Otoyol Kodu’nda yapılan güncellemede otonom araç kullanan kişilerin yolda televizyon izlemesine izin verildi.

BBC’de yer alan habere göre, Britanya’da otonom araçlarla ilgili düzenlemelerle güncellenen Otoyol Kodu’nda otonom teknolojinin ilk örneklerinde yolcunun yavaş hızda gideceği belirtildi.

Otonom araçlarda televizyon izlemeye izin verilirken cep telefonu kullanımı normal araçlarda olduğu gibi yasak kaldı.

Henüz Britanya’da otonom araçlar kullanılmıyor ancak bu yılın sonuna kadar başlayabileceği belirtiliyor.