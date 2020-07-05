Britanya'da normalleşmeyle açılan mekanlar dolup taştı; polis "Çıplak adamlar, mutlu ve öfkeli sarhoşlarla uğraştık"dedi

Britanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin hafiflemesi ve barların açılmaya başlamasıyla oluşan kalabalıklar polisleri harekete geçirdi. Polis Federasyonu Başkanı John Apter bu hafta sonu "çıplak adamlar, mutlu ve öfkeli sarhoşlar ve kavgalarla" uğraştığını söyledi.

Britanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin hafiflemesinin ardından pub ve restoranlar açıldı. Açılan mekanlarda sosyal mesafesiz ve önlemsiz görüntülerin oluşması polisleri harekete geçirdi.

Bir polis şefi "Sarhoş insanların sosyal mesafe uygulayamadığının apaçık ortada olduğunu" söyledi. Öte yandan hükûmetin en üst düzey tıbbi danışmanı Profesör Chris Whitty, normalleşme adımlarına rağmen pandeminin bitmekten çok uzakta olduğunu ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

Polis Federasyonu Başkanı John Apter, hafta sonu yeniden açılan mekanlarda "çıplak adamlar, mutlu ve öfkeli sarhoşlar ve kavgalar gördüğünü söyledi.