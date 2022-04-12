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Dünya

Britanya'da Muhafazakar milletvekili Imran Ahmad Khan, 15 yaşında bir çocuğa cinsel saldırıdan suçlu bulundu

Khan'ın hapis cezası alabileceği belirtildi

12 Nisan 2022 08:12

Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Imran Ahmad Khan, 15 yaşında bir erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. 

48 yaşındaki milletvekili, hapis cezası alabileceği konusunda uyarıldı. Eğer Khan 12 aydan uzun süreli bir hapis cezası alırsa milletvekilliği otomatik olarak düşecek ve temsil ettiği bölgede erken seçime gidilecek. 

Hakim Justice Baker, Khan'ın cezasının açıklanacağı duruşmanın tarihinin açıklanacağını ifade etti.

Pazartesi gecesi Mufazakarlar, Khan'ın partiden atıldığını bildirdi.

Mahkeme, Khan'ı 2008 yılında, milletvekili olmadan 11 yıl önce Staffordshire'da bir partide 15 yaşında bir erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu buldu.

Şu anda 29 yaşında olan müşteki, Aralık 2019'da seçime kısa süre kala Muhafazakar Parti basın ofisine suçlamalarını anlattığını, ancak "ciddiye alınmadığını" söyledi.

The Guardian'ın aktardığına göre mahkeme, Khan'ın çocuğa içki verip daha sonra yukarıdaki çocuk odasına çıkardığına; burada da çocuğa porno izletip ona zorla dokunduğuna dair yeterli kanıt gördüğünü ifade etti.

Müşteki ifadesinde, Khan'dan durmasını istediğini ancak milletvekilinin devam ettiğini belirtti.

 

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