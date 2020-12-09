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Koronavirüs

Britanya'da Koronavirüs aşısını ilk olanlardan 91 yaşındaki Martin Kenyon anlattı: Bu kadar yaşamışken ölmenin anlamı yok değil mi?

09 Aralık 2020 12:53

Britanya'da dün başlayan yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşılama sürecinde ilk grupta yer alanlardan 91 yaşındaki Martin Kenyon'un aşı olduktan sonra yaptığı açıklamalar sosyal medyada viral oldu. Kenyon Koronavirüs'e yakalanmak istemediğini söylerken "Bu kadar yaşamışken şimdi ölmenin anlamı yok değil mi?" dedi. 

CNN, Britanya'da Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısını ilk olan grupla görüştü. Aşının ilk uygulandığı 80 yaş üzeri gruptan biri olan 91 yaşındaki Martin Kenyon, ailesine söylemeden aşı olmaya geldiğini anlattı. 

Koronavirüs'e yakalanmak istemediğini, torunlarının hayatını görmek için daha fazla yaşamak istediğini söyleyen Keyton, bağışıklık oluşturduktan sonra ailesine sarılmak istediğini ekledi. Keyton sözlerine ""Bu kadar yaşamışken şimdi ölmenin anlamı yok değil mi?" cümlesiyle bitirdi. 

Britanya, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısını ilk uygulayan ülke oldu. 

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