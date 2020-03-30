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Dünya

Britanya'da kabin personeli hastanelerde görev alacak

Yaklaşık 20 bin vakanın görüldüğü Britanya'da Koronavirüs nedeniyle 1228 kişi hayatını kaybetti

30 Mart 2020 16:00

Britanya, sağlık eğitimi alan kabin personelini Koronavirüs ile mücadele kapsamında kurulacak hastanelerde görevlendirmeye hazırlanıyor. EasyJet, Britanya'deki 9 bin çalışanına konu ile ilgili bir mesaj gönderirken, Virgin Atlantic de ülkede görev alan ve sağlık eğitimi bulunan çalışanlarından İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) yardımcı olmaları konusunda destek istedi.

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