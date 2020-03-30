Britanya'da kabin personeli hastanelerde görev alacak

Britanya, sağlık eğitimi alan kabin personelini Koronavirüs ile mücadele kapsamında kurulacak hastanelerde görevlendirmeye hazırlanıyor. EasyJet, Britanya'deki 9 bin çalışanına konu ile ilgili bir mesaj gönderirken, Virgin Atlantic de ülkede görev alan ve sağlık eğitimi bulunan çalışanlarından İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'ne (NHS) yardımcı olmaları konusunda destek istedi.

NTV'nin haberine göre, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor durumda kalan sektörlerin başında havacılık geliyor. Ülkelerin sınırları kapatması ve uçuşları askıya alması sonucu yaşanan durumun havacılık sektörünün son dönemde karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olduğu belirtiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle havayolu şirketi uçuşlarının neredeyse uçuşlarının tamamını dondurmuş durumda.

Hosteslere hastanelere görev

NHS bu uçaklarda görev alan ve temel sağlık eğtiminden geçmiş kabin personelinin yeni kurulacak hastanelerde görev almasını planlıyor.

Breaking Travel News'ta yer alan habere göre, bugün tüm filosunu park pozisyonuna alacağını duyuran EasyJet, Britanya'deki 9 bin çalışanına konu ile ilgili bir mesaj gönderdi.

Aynı habere göre, Virgin Atlantic de ülkede görev alan ve sağlık eğitimi bulunan çalışanlarından NHS'e yardımcı olmaları konusunda destek istedi.

NHS'ten yapılan açıklamaya göre, ilk etapta başkent Londra, Birmingham ve Manchester'a salgın ile mücadele için hastaneler hizmete açılacak.

Yaklaşık 20 bin vakanın görüldüğü Britanya'da Koronavirüs nedeniyle 1228 kişi hayatını kaybetti.