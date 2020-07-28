Britanya'da ilk kez bir kedide Koronavirüs çıktı; uzmanlar "Kedinizi öpmeyin" dedi

Britanya'da ilk kez bir evcil kedide yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) rastlandı. Uzmanlar, evcil hayvan sahiplerine salgın döneminde kedilerini öpmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'daki bir dişi Siyam kedisi ülkede Koronavirüs'e yakalanan ilk hayvan oldu. 6 yaşındaki kedinin nefes darlığı, burun akıntısı gibi orta ağırlıkta semptomlar gösterdiği daha sonra iyileştiği belirtildi.

Glasgow Üniversitesi'nden karşılaştırmalı viroloji profesörü Margaret Hosie, evcil hayvan besleyenleri hijyen konusunda uyardı Hosie, "Herhangi bir solunum semptomunuz varsa, öksürük ya da hapşırığınızı bir mendille kapatmayı, kedinize dokunmadan elinizi yıkamayı unutmayın. Kedinizi öpmeyin, kedinizin aynı yatakta yatmasına izin vermeyin" dedi.

Hosie, Koronavirüs'e yakalanan kedinin kısa tüylü olmasına şaşırdığını, uzun tüylü kedilerde riskin daha yüksek olduğunu düşündüğünü söyledi. Hosie, dünya genelinde Koronavirüs'e yakalanan kedilerin sayısının az olduğunu, hayvanlardan insanlara Covid-19 geçtiğine dair de bir kanıt olmadığını hatırlattı.

Uzmanlar, Covid-19'a yakalanan ya da semptom gösteren insanların evlerindeki kediyi de izole tutması gerektiğini belirtiyor.