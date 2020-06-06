Britanya'da iki polis, "S.çayım Boris'e" yazılı bir tişört giyen kadına müdahale etti

T24 Dış Haberler

Britanya'nın başkenti Londra'da "S.çayım Boris'e" yazılı bir tişört giyen kadın polis tarafından durduruldu. Polis, kadına giydiği tişörtün "yasalara aykırı" olduğunu söyledi.

Youtube'a yüklenen videoya göre perşembe günkü "Siyah Canlar Kıymetlidir" eylemlerinden sonra Oxford Circus'ta yürüyen bir kadının yanına iki polis memuru gitti.

Çekilen görüntülerde "S.çayım Boris'e" yazılı tişörtü giyen kadının memurlara, "Benim bu tişörtü giymemin yasalara aykırı olduğunu mu söylüyorsunuz? Hangi yasaya göre" dediği duyuluyor.

Bunun ardından polis memuru tişörtün "Tehdit ve taciz edici ifadeleri yasaklayan" Kamu Düzen Yasası'nı ihlal ettiğini iddia ediyor. Kadının polisin ifadelerine tepki göstererek, "Kimi taciz ediyor muşum?" diyor.

Kayıtta polisin bazı insanların bu tişörtü saldırgan bulabileceğini ifade ettiği duyulurken, Britanya Başbakanı Boris Johnson'a göndermede bulunan tişörtü giyen kadın, "Bence şu anda istediğimi giyme hakkımı ihlal ediyorsunuz" yanıtını veriyor.

Videonun en sonunda polisin, kadına "Eğer ceketinizi önünü kapamazsanız ek önlemler almamız gerekecek" dediği duyuluyor.