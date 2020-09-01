Britanya'da Hazine Bakanlığı, hükûmetin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında yeme-içme sektöründe zora giren işletmeleri desteklemek amacıyla başlattığı ve bugün sona erecek kampanyada Ağustos ayı boyunca 64 milyondan fazla sipariş verildi.

Pandemi koşullarının etkilediği işletmeleri hareketlendirmek için yapılan "Eat Out, Help Out" (Dışarıda ye, yardım et) isimli uygulamayla ülke genelinde 72 bin lokanta, pub ve kafelerde 20 sterline kadar olan hesapların 10 sterline kadar olan bölümü devlet tarafından karşılandı.

Ülkede Ağustos ayı boyunca Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri geçerli olan kampanyayla dışarıda yenen yemeklerde geçen yıla göre yüzde 95'lik bir artış yaşandı. Birkaç restoran zinciri ise Eylül ayında indirime devam edeceklerini söyledi.

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, vatandaşlara programdan sonra da dışarıda yemeleri çağrısı yaparak "Program bize bir ulus olarak dışarıda yemek yemeyi sevdiğimizi hatırlattı. Dışarıda yemek yiyenleri ekonomik iyileşmemize devam etmeye yardımcı olmaları için dışarıda yemeye devam etmeye çağırıyorum" dedi.