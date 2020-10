Britanya'da Hazine Bakanlığı, hükûmetin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında yeme-içme sektöründe zora giren işletmeleri desteklemek amacıyla başlattığı ve bugün sona erecek kampanyada Ağustos ayı boyunca 64 milyondan fazla sipariş verildi.

Pandemi koşullarının etkilediği işletmeleri hareketlendirmek için yapılan "Eat Out, Help Out" (Dışarıda ye, yardım et) isimli uygulamayla ülke genelinde 72 bin lokanta, pub ve kafelerde 20 sterline kadar olan hesapların 10 sterline kadar olan bölümü devlet tarafından karşılandı.