Britanya'da hükûmetin bilim danışma kurulu başkanı uyardı: Okulların açılabilmesi için pub'ları yeniden kapamamız gerekebilir

Britanya'da hükûmetin etkili bilim danışmanlarından Profesör Graham Medley, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken yaz tatili bitiminde okulların açılmasını sağlamak ve virüs yayılmasını yavaşlatmak için pub'ların kapanması kararının alınabileceğini söyledi.

The Guardian'sa yer alan habere göre, Britanya'da hükûmetin Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubu (Sage) Başkanı Prof. Medley, çocukların iyiliği için yaz tatilinin sonunda okulların açılmasının öncelik olduğunu söyledi.

Prof. Medley, "Okulların açılabilmesi için bazı bağlantıların kapatılması, bazı aktivitelerin durdurulmsı gerekli olabilir. Pub'ların okullardan daha önemli olduğunu mu düşünüyoruz?" dedi.

Medley, yeniden artmaya başlayan Covid-19 vakalarının genç nüfusta yoğunlukla görüldüğü ancak nüfusun diğer gruplarına taşınma riski olduğunu söyledi.