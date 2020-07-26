Britanya'da hükûmet, obeziteye karşı harekete geçiyor: Doktorlar bisiklet reçetesi verebilir

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Britanya'da hükûmet obeziteyle mücadeleyi gündemine aldı. Obeziteyi önlemek için planlanan adımlar arasında doktorların hastaların kilo vermeleri için bisiklet sürmeyi reçete etmesi de yer alıyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'nın obeziteyle mücadele adımları yarın açıklanacak. Başbakanlık, atılacak adımların ülke tarihinde insanları egzersiz yapmaya teşvik eden en büyük adım olduğunu açıkladı.

Hükûmetin açıklayacağı yeni pakette doktorların hastalara hareket etmeleri için bisiklet sürmeyi reçete etmesi de yer alıyor. Şehrin trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bisiklet sürmenin zor olduğunu kabul eden hükûmet yetkilileri daha çok bisiklet yolu ve park alanı için çalışacaklarını açıkladı.

Britanya'da obeziteyle mücadele adımları ilk olarak sağlık durumunun kötü olduğu, fiziksel aktivitenin düşük olduğu semtlerde denenecek.

Bir hükûmet sözcüsü, yeni adımlara ilişkin "Covid-19 pandemisi bizim için fazla kilolu olmanın uzun vadeli riskleri konusunda uyandırma çağrısı oldu. Başbakan Boris Johnson bu süreci daha sağlıklı olmak, daha iyi yemek için kullanmamız gerektiğini söylüyor" dedi.

Britanya'da yetişkinlerin yüzde 63'ünün sağlıklı kilosunun üzerinde olduğu, yüzde 36'sının aşırı kilolu, yüzde 28'in ise obez olduğu belirtildi.