Britanya'da hükûmet, Koronavirüs aşısı olmak istemeyen gençlere karşı "pub'larda aşı sertifikasını" gündeme aldı

Britanya'da hükûmet, Koronavirüs aşılama programında genç nüfusun aşıya karşı isteksiz durma ihtimaline karşı bar ve publarda aşı sertifikasını gündemine getirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da hükûmet içi bir yetkili, Koronavirüs aşı randevularının genç nüfusa sıra geldikçe düşebileceğine dair öngörüleri olduğunu söyledi. Dünyada aşılama programını en hızlı ilerleten İsrail, sıra 35 yaş altına geldiğinde aşı randevusu alanların sayısında gözle görülür bir düşüş olduğunu söylemişti.

Britanya'da hükûmet yetkilisi, "Eğer gençler onlara bir şey olmayacağını, yaşlıların aşı olduğunu ve güvende olduğunu düşünüyorsa en büyük teşvik 'aşı olmazsan istediğin kadar özgür olamazsın' demek olacaktır. Pub'lara alınmamak onları düşündürebilir" dedi.

Başbakan Boris Johnson, çarşamba günü yaptığı açıklamada, gerekli durumlarda pub'lara gidenlerin aşı olduğunun kanıtlaması kuralı getirilebileceğini söylemişti. Öte yandan konuya dair daha çok açıklama yapması istendiğinde Johnson, incelemelerin sürdüğünü, bütün yetişkinlere aşı olma şansı geldiğinde bu konunun sonuçlanacağını söyledi.

Yetkilileri, büyük etkinlikler ya da küçük mekânlarda aşı zorunluluğu tartışırken olası bir kuralın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ters düşüp düşmeyeceği de gündeme geldi. Hükûmetin üzerinde durduğu bir diğer seçenek ise, bazı mekanlara girerken insanların negatif Koronavirüs testi sonucu göstermesi.