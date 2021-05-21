Britanya'da Hindistan varyantı vakaları bir haftada yüzde 160 arttı

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Britanya'da yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Hindistan varyantına bağlı vakalar bir haftada yüzde 160 oranında arttı. Britanya'da bir başka varyant daha tespit edilerek inceleme altına alındı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kamu Sağlığı İngiltere (PHE) verileri, Britanya'da 3 bin 424 tane B.1.617.2 varyantı tespit edildiğini gösterdi. Geçen hafta aynı gün toplam varyant sayısı 1313'tü.

PHE'den yapılan açıklamada "Vakalar hâlâ çoğunlukla İngiltere'nin kuzeybatısını etkiliyor ancak ülke genelinde kümeler görüyoruz" denildi.

Toplanan örneklerle varyant testinin sonuç vermesi arasında zaman geçtiği için gerçek vaka sayısının daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

PHE, Hindistan varyantının Britanya varyantından daha bulaşıcı olabileceğini söyledi.