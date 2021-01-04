Britanya'da hâkim, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesine karar verdi

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Britanya'da hâkim, Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın casusluk suçlamalarıyla yargılanmak üzere ABD'ye ide edilmemesine karar verdi.
Hâkim Vanessa Baraitser ABD'li savcıların sunduklarının iade için gereklilikleri karşıladığını, ancak Assange'ın intihar edebileceği korkusuyla ret kararı verdiğini ifade etti.
Assange, ABD'ye iade edilse casusluk yasası ile yargılanacaktı. Wikileaks kurucusunun avukatları, suçlu bulunursa ABD'de 175 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini söylüyordu.
ABD'li yetkililerin karara itiraz etmek için 14 günü var. ABD'nin itiraz hakkını kullanması bekleniyor.
Assange, Belmarsh Cezaevi'ne geri götürülecek. Wikileaks kurucusunun avukatları, çarşamba günü kefalet başvurusunda bulunacak.
Wikileaks kurucusunun avukatı, mahkemeye Assange'ın kefaletle serbest kalması durumunda firar etmeyeceğine dair kanıt sunacağını ifade etti.