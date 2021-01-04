Britanya'da hâkim, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesine karar verdi

T24 Dış Haberler

Britanya'da hâkim, Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın casusluk suçlamalarıyla yargılanmak üzere ABD'ye ide edilmemesine karar verdi.

Hâkim Vanessa Baraitser ABD'li savcıların sunduklarının iade için gereklilikleri karşıladığını, ancak Assange'ın intihar edebileceği korkusuyla ret kararı verdiğini ifade etti.