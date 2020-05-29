Britanya'da 'Gustavo Fring tekniği'yle uyuşturucu kaçırmaya çalışırken yakalandılar

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Britanya'da iki uyuşturucu kaçakçısı, Breaking Bad dizisinde olduğu gibi bir tavuk şirketinin kamyonuyla milyonlarca sterlin değerinde uyuşturucu taşırken yakalandı.

Mirror gazetesinin aktardığına göre geçen Ekim ayında yaşanan ancak basına yeni yansıyan olayda donmuş tavuk taşıyan bir kamyonun çeşitli noktalarına saklanmış toplam 16 kilogram kokain bulundu.

Dedektifler bu olaydan sonra bir kamyon daha durdurdu ve bu sefer donmuş tavukların bulunduğu kutulara yerleştirilmiş yaklaşık 168 kilo kokain buldu. Uyuşturucuların başkent Londra'ya taşındığı ifade edildi.

Olayla bağlantılı olarak iki kişi tutuklandı.

Metropolitan Polisi'nden Neil Ballard, yaptıklarının Britanya tarihinin en başarılı uyuşturucu operasyonlarından biri olduğunu ifade etti.

Breaking Bad dizisinde Gustavo Fring isimli karakter, sahibi olduğu kızarmış tavuk yapan 'Los Pollos Hermanos' isimli fast-food zincirinin kamyonlarında ABD'nin güney eyaletleri arasında uyuşturucu taşıyordu.