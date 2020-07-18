Britanya'da gözaltına alınan vatandaşın boynuna diziyle baskı yapan polis memuru, görevden uzaklaştırıldı

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Britanya'nın başkenti Londra'da bir polis memurunun gözaltına alınan siyah vatandaşın boynuna diziyle baskı yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Siyah adamın boynuna baskı yapan polis memuru, geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Geçen günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntülere iki polis memurunun bir siyah vatandaşı tutuklama anı görülüyordu. Britanya'nın gündemine oturan videoda bir polis memurunun yerde yatan siyah adamın ellerini tutarken, diğer memurun da eliyle yerdeki vatandaşın kafasını kaldırıma yasladığı ve diziyle de boynuna baskı yaptığı görülüyor.

Yerde yatan adamın polisin baskısından kurtulmak için çırpındığı görülürken, "Boynumdan çekil. Ben yanlış bir şey yapmadım. Boynumdan çekil" dediği duyuluyor. Polislerden biri, "Düzgün davranacak mısın?" diye soruyor.

Videonun devamında adamın otururken polislerle konuştuğu görülüyor.

Perşembe günü Londra polisi, videoda görülen kişinin çıkan bir kavgadan sonra silah taşıdığı şüphesiyle gözaltına alındığını ve hâlâ nezarethanede bulunduğunu açıkladı. Londra polisi, memurların yaptıklarıyla ilgili soruşturmayı bağımsız bir polis denetim kurumuna devretti. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etmişti.

Londra Metropolitan Polisi Komiser Yardımcısı Steve House, görünülerin kendilerini çok rahatsız ettiğini söylerken verilen eğitimlerde böyle bir tekniğin öğretilmediğini vurguladı.

25 Mayıs'ta ABD'nin Minneapolis kentinde polis, George Floyd isimli siyah vatandaşı gözaltına alırken aynı tekniği uygulamış ve ölümüne sebep olmuştu. Floyd cinayeti, dünyanın birçok yerinde sistematik ırkçılık karşıtı eylemlerin fitilini ateşledi. Londra, ABD'nin dışında eylemlerin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi.