Britanya'da gelecek yıl küresel LGBTİ+ hakları konferansı düzenlenecek

Britanya'da gelecek yıl, dünyanın ilk küresel LGBTİ+ hakları konferansı düzenleneceği duyuruldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da hükûmetin 42 ülkelik Eşit Haklar Koalisyonu'na taahhütleri çerçevesinde gelecek yıl, dünyanın ilk küresel LGBTİ+ hakları konferansı düzenlenecek. 2022'nin haziran ayında planlanan "Safe To Be Me” (Ben Olmak Güvenli) isimli konferansa dünyanın dört bir yanından siyasetçiler ve aktivistler katılacak.

2004-2019 yılları arasında Muhafazakâr Parti'den milletvekilliği yapan, geçen yıl 'lord' ünvanı alan Nick Herbert, Başbakan Boris Johnson'ın LGBTİ+ hakları özel temsilcisi olarak konferansa başkanlık etmesi bekleniyor.

Herbert "İlk defa bu ölçekte bir küresel etkinlik gerçekleştirilecek ve umarım gerçek değişim için kolektif hareketi sağlayacak" dedi.