Britanya'da geçen yazdan bu yana ilk kez Covid kaynaklı ölüm kaydedilmedi

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Britanya, geçen yazdan bu yana ilk kez bir günde hiç Koronavirüs kaynaklı ölüm kaydetmediğini bildirdi.

Geçen temmuz ayından bu yana Britanyalılar günlük tabloların ölüm kısmında hiç sıfır görmemişti.

Pandeminin başlangıcından bu yana Britanya'da 127 bin 782 kişi Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde hayatını kaybetti. Ülkede 150 binden fazla kişinin ölüm sertifikasında gerekçe olarak Covid-19 yazdığı ifade edildi.

Britanya'da 1 Haziran'da hiç ölüm kaydedilmezken 3 bin 165 yeni vaka bildirildi. Salgının başından bu yana ülkede 4 milyon 490 bin 438 Koronavirüs'e yakalandı.

Britanya'da yaklaşık 40 milyon kişiye 65 milyon doz aşı yapıldı. Bu yetişkin nüfusun neredeyse yüzde 75'inin aşılandığı anlamına geliyor.