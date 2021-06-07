Britanya'da flört uygulamaları da aşıya teşvik kampanyasının parçası oldu; uygulamalar ekstra özellikler sunacak

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ABD'nin ardından Britanya'da da hükûmet, insanları Koronavirüs aşısına teşvik etmek için popüler dijital flört bulma uygulamalarıyla iş birliğine gitti. Tinder, Bumble gibi flört bulma uygulamaları, aşı olan kullanıcılar için ekstra özellikler sunacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, Sağlık ve Sosyal Hizmet Departmanı (DHSC), Britanya'daki popüler flört bulma uygulamalarıyla ortak bir aşı teşviği çalışması başlattı.

Tinder, Match, Bumble, Hinge, Badoo, Plenty of Fish gibi platformların kullanıcıları profillerine aşı durumlarını eklediklerinde çeşitli ekstra özelliklerle karşılaşacaklar. "Aşı oldum" rozetlerinin yanı sıra pek çok platform aşı olan kullanıcılarının uygulamada daha görünür olmasını sağlayacak.

Söz konusu özelliklerin tamamen isteğe bağlı olduğu ve herhangi bir Ulusal Sağlık Sistemi kaydının kullanılmayacağı belirtildi.

Britanya'da hükûmet özellikle 30 yaş altının Koronavirüs aşısı olmak konusunda diğer yaş grupları kadar istekli olmayacağından endişe ediyor. Mart ayında, ülkedeki pub'lara aşı şartı getirilmesi gündeme gelmiş, plan tepki çekmişti.

Hükûmet ve flört bulma uygulamalarının aşı iş birliği, ABD'de de gerçekleşmitşi.