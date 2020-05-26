Britanya'da Dominic Cummings krizi sürüyor; Muhafazakâr Parti'den bir istifa geldi

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın danışmanı Dominic Cummings'in Covid-19 semptomu gösterdiği halde ailesiyle birlikte seyahat etmesine yönelik tepkiler sürüyor. Britanya'nın İskoçya hükûmetinde bakanlık yapan Douglas Ross, Cummings'in ihlale yönelik yaptığı son açıklamanın ardından istifa ettiğini açıkladı.

Hem muhalefet partileri hem de Muhafazakar Partili bazı milletvekillerinin istifasını istediği Dominic Cummings, dün sokağa çıkma nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cummings, karısının ve kendisinin Covid-19 belirtileri gösterdiği için çocuklarına bakım sorununu çözmek üzere anne ve babasının evine gitme kararı aldığını belirtti. Gidişiyle ilgili Başbakanla konuşmamasının hata olduğunu kabul eden Cummings, Koronavirüs testi olmadığını açıkladı. Kısıtlamalara karşı olduğu sonucunun çıkarılmasının da yanlış olduğunu kaydetti.

Cummings'in düzenlediği basın açıklamasının ardınan İskoçya hükûmetinde devlet bakanı olarak görev yapan Muhafazakâr Partili Douglas Ross, istifa ettiğini duyurdu. Ross, Johnson’ın gerekli hamleleri yapamadığını söyledi.