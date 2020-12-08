T24 Dış Haberler

ABD ve Romanya'dan sonra Britanya'da da bir monolit bulundu.

Diğerleri gibi yere gömülmüş halde bulunan monolite İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda rastlandı.

Adada yaşayan Alexia Fishwick, plajda yaptığı yürüyüş sırasında monolite denk geldiğini ve "şoke olduğunu" ifade etti.

Monolitin bulunduğu plajın sahibi konumundaki National Trust, yapının varlığından daha önceden haberdar olmadıklarını bildirdi. National Trust, gelecek günlerde aşırı kalabalık oluşmaması için plajı gözlem altında tutacaklarını ifade etti.

İlk monolit Utah kırsalında bulunmuş ve birkaç gün sora ortadan kaybolmuştu. Daha sonra Balkan ülkesi Romanya ve ABD'nin California eyaletinde de birer monolit bulundu.

"The Most Famous Artist" isimli bir kolektif Utah ve California'daki monolitlerin kendilerine ait olduğunu iddia etti.