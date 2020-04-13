Britanya'da bira üreticilerinden hükûmete çağrı: Barları açmadan önce haber verin

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünya genelinde pek çok bar, pub ve restoran kapalı kalırken bira üreticileri hayatın bir anda normale dönmeye başlamasıyla tedarik sorunu yaşayabileceklerini duyurdu.

Britanya'da bira üreticileri hükûmete çağrı yaparak, Koronavirüs nedeniyle süren kısıtlamaların kaldırılma durumunda önceden haber verilmesini talep etti. Üreticiler, ani alınan bir açılma kararında müşterilere servis edecek bira olmayacağı uyarısında bulundu.

Küçük bira üreticileri biranın demlenme süresinin 3 haftaya kadar süreceğini hatırlatarak pub'ların açılma durumunda bira servisinin aksamaması için erken haberleri olması gerektiğini bildirdi.

Dünya genelinde yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan restoran ve barlarda kalan fıçı biraların son kullanma tarihinin geçmeye başlamasıyla atılma noktasına geldiği ve elden çıkarıldığı biliniyor.