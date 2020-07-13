Britanya'da bir bar, sosyal mesafeyi elektrikli telle sağlıyor!

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Britanya'nın Cornwall bölgesinde bir bar, ''sosyal mesafenin sağlandığına emin olmak için'' tezgahın önüne elektrikli tel çekti.

Yerel basının aktardığına göre The Star Inn'in çalışanları Britanya'da uzun bir aranın ardından barların açılmasıyla işletmelerine doluşan insanların sosyal mesafe kurallarına uymamasından ve kendilerine fazla yaklaşmasından rahatsız.

Barın sahipleri, bu soruna radikal bir çözüm buldu. Tezgahın etrafına elektrikli tel çekildi ve bir uyarı levhası asıldı.

Barın sahibi, elektrikli telin genel olarak kapalı olduğunu, ''ancak gerektiğinde açabileceklerini'' ifade etti.