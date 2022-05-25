Britanya'da Başbakanlık Ofisi'nin Covid partileri raporu tamamlandı; Johnson "Tüm sorumluluğu üstleniyorum" dedi

Britanya’da Başbakanlık Ofisi’nin (10 Numara) Covid kapanma döneminde verdiği partilere ilişkin üst düzey memur Sue Gray’in hazırladığı rapor tamamlandı. Covid kurallarının ihlal edildiği toplanmaları gözler önüne seren raporla ilgili Başbakan Boris Johnson, “Sorumluluğu üstleniyorum” dedi.

BBC’de yer alan habere göre, Britanya’da Başbakanlık Ofisi’nin Covid dönemi kuralları ihlal eden partileriyle ilgili hazırlanan Sue Gray raporunun son hâli paylaşıldı.

Raporda, polisin Başbakan Boris Johnson ve eşi Carrie Symonds dahil çok sayıda 10 Numara çalışanına ceza yazmasına sebep olan etkinliklere ilişkin detaylar yer aldı.

Johnson’ın bir danışmanın veda partisinde kadeh kaldırdığı fotoğraflar da raporda yer aldı. Fotoğraflarda masanın üzerine çok sayıda açık içki şişesi olduğu görüldü.

Üst düzey memur, raporun son kısmında Downing Sokağı’daki partilerle ilgili bir “yönetim başarısızlığı” tespit ettiğini yazdı. Gray, “Niyet ne olursa olsun bu toplanmaların pek çoğunda, gelişmeler dönemin Covid kurallarına uygun değildi” dedi. Gray, üst düzey yönetimin söz konusu etkinliklerle ilgili sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Muhalefet partileri, raporu son halinden sonra Başbakan’ın istifasına yönelik çağrılarını tekrarlarken Başbakan Boris Johnson, parlamentoda “Sorumluluğu üstleniyorum” dedi. Daha önce dilediği gibi özür dileyen Johnson, pandemiyle geçen 600 gün içinde sekiz gün kuralların ihlal edildiğini belirtti ve ekledi:

“Bu insanlar çok uzun saatler çalışıyor ve ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlardı”

Rapor neden önemli?

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Sue Gray'in raporu Boris Johnson'un siyasi geleceği açısından önemli bulunuyor.

Johnson'ın lideri olduğu i,ktidardaki Muhafazakar Parti'nin iç tüzüğü gereğince, Başbakan'ın yerine yeni bir lider seçimine gidebilmek için, partinin milletvekillerinin en az yüzde 15'inin yani toplam 54'ünün, parti yetkili kurullarına Johnson hakkında güvensizlik mektubu yazması gerekiyor.

Şu ana kadar partinin kaç milletvekilinin böyle bir mektup yazdığı bilinmiyor ama kulislerden gelen son bilgiler, bazı milletvekilinin Sue Gray'in raporunu ve Başbakan'ın rapora nasıl bir tepki vereceğini bekleyip ona göre karar vereceklerini gösteriyordu.

Parti için muhalifler bir kez güvensizlik ve liderlik yarışı süreci başlatılırsa, Johnson'un desteğinin daha da eriyeceğini düşünüyor.