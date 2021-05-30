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Dünya

Britanya'da azınlık hakları aktivisti Johnson’ın vurulmasıyla bağlantılı olan 18 yaşındaki genç cinayete teşebbüsten yargılanıyor

30 Mayıs 2021 09:18

Britanya'da Black Lives Matter aktivisti Sasha Johnson'ın kafasından vurulmasıyla ilgili 18 yaşındaki Cameron Deriggs, cinayete teşebbüs suçundan mahkemeye çıktı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Londra'da bir ev partisinde başından vurulan azınlık hakları aktivisti Sasha Johnson'ın durumu kritik bir şekilde tedavisi sürerken olayla ilgili gözaltına alına beş kişiden biri olan Cameron Deriggs, mahkemeye çıktı. 

Saldırının ardından beş kişi gözaltına alınmış. Dördü, haziran sonuna kadar kefaretle serbest bırakılmıştı. Tutukluluğun devamı kararı verilen Deriggs'in 25 Haziran'da yeniden duruşması görülecek.

Johnson'ın bir parçası olduğu 'Taking the Initiative party'(TTIP), Facebook üzerinden yaptığı açıklamada saldırının geçen hafta sabah saatlerinde üst üste gelen ölüm tehditlerinin ardından meydana geldiğini ifade etti. 'Taking the Initiative party'den yapılan açıklamada, "Sasha aktif olarak siyah insanlar için ve siyah insanların çevresini saran adaletsizliklere karşı mücadele ediyordu. Aynı zamanda hem BLM üyesi hem de partinin yönetim kurulu Liderlik Komitesi üyesiydi. Sasha'nın 3 çocuğu var ve toplumumuz için çok güçlü bir ses" denilmişti. 

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