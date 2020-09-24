Britanya'da aşı denemelerine katılanlara kontrollü olarak Koronavirüs bulaştırılabilir

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Britanya, Koronavirüs aşı testleri için gönüllülere kontrollü olarak Covid-19 bulaştırmaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın aktardığına göre hükümet destekli çalışmaların önümüzdeki hafta resmi olarak duyurulması bekleniyor. Bahsi geçen "kontrollü enfeksiyonun" Londra'daki bir karantina tesisinde gerçekleştirilmesi planlandığı belirtildi.

Denemelere katılan gönüllülere önce deneysel aşılardan biri verilecek. Aşının yapılmasından yaklaşık bir ay sonra gönüllülere kontrollü olarak Covid-19'a sebep olan virüs Sars-Cov-2 verilecek.

"Birleşik Krallık kontrollü enfeksiyon denemeleri"ne katılmak için 1Day Sooner aracılığıyla yaklaşık 2 bin kişi gönüllü oldu. 1Day Soone, dünyanın farklı noktalarında aşı denemelerine katılacak gönüllüler bulmak için bir kampanya yürütüyor.

Araştırmacılar, kullanılacak bu yöntemin aşıların ne kadar etkili olduğunu ölçmek için çok kritik olacağını ve 2021'de potansiyel aşıların sayısını düşürmekte önemli rol oynayacağını ifade etti.

Denemelere sağlıklı genç yetişkinlerin seçileceği ve hastalığın ciddileşmesini önlemek için antiviral Remdesivir kullanılacağı belirtildi.