Britanya'da araştırma: Pfizer ve AstraZeneca aşısının ilk dozunu olanların yüzde 96'sında antikor oluştu

Britanya'da yapılan bir araştırma, Pfizer/BioNTech ya da AstraZeneca aşılarından birini olan kişilerin yüzde 96'sında antikor oluştuğunu, iki doz da olan kişilerin neredeyse yüzde 100'ünde antikor oluştuğunu gösterdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İngiltere ve Galler'de aşı olan 8 bin 517 kişinin verileri incelendi. Araştırma sonucunda, Pfizer ya da AstraZeneca aşısının ilk dozunu olan kişilerin yüzde 96.42'sinde 28 ila 34 gün içinde antikor oluştu. İki dozu da olan kişilerin ise 14 gün sonra antikor oranı yüzde 99'a çıktı.

University College London'dan araştırmacılar iki aşının da Covid-19'a karşı antikor üretiminde başarılı olduğu sonucuna vardı.

Araştırmada verileri toplanan kişilerin yaş ortalaması 65 oldu.

Araştırmacılar, ilk dozdan sonra antikor seviyesi düşük çıkan kişilerin altta yatan kanser, diyabet, kalp hastalığı gibi rahatsızlıkları olduğu ya da bağışıklık bastırıcı ilaçlar aldığını söyledi. Öte yandan ikinci dozdan sonra onların da antikor seviyesinin yükseldiği belirtildi.