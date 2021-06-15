Britanya'da araştırma: Delta varyantıyla sık görülen semptomlar değişti; baş ağrısı birinci sırada

Britanya'da araştırmacılar, Koronavirüs'ün Delta varyantında öne çıkan ilk semptomların baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı olduğunu söyledi. Koronavirüs'ün bugüne kadar kaydedilen öksürük semptomunun varyantla birlikte sıklığının düştüğü belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da Covid hastalarının semptomlarını kaydettiği Zoe uygulamasındak veriler dikkate alındığında ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantının semptomlarının 'kötü bir gribe' benzediği tespit edildi.

Verileri inceleyen King's College London'da epidemiyoloji profesörü Tim Spector, "Covid şu an farklı davranıyor. Daha çok kötü bir nezle gibi. İnsanlar mevsimsel gribe yakalandıklarını düşünüp sosyalleşebilir. Bu da pek çok probleme neden olabilir. Şu anda kullanıcıların verilerine baktığımızda ilk semptom baş ağrısı. Bunu, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş takip ediyor" dedi.

Britanya Ulusal Sağlık Sistemi'nin verilerine göre, Covid semptomları şu an ateş, öksürük, tat ve koku kaybı olarak kayıtlı. Spector, Delta varyantında öksürüğün beşinci yaygın semptom haline geldiğini, koku kaybının ise ilk 10'a bile girmediğini söyledi.

Veriler, Delta varyantının Alpha varyantından en az yüzde 40 daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor.

Britanya'da Delta varyantının yaygınlaşması, normalleşme takviminin 4 hafta ertelenmesine neden oldu.