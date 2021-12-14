Britanya'da araştırma: Beyin cerrahları ve roket bilimciler diğer insanlardan daha mı zeki?

Britanya’da yapılan bir araştırma roket bilimcilerin ve beyin cerrahlarının, diğer insanlardan daha zeki olup olmadığı sorusuna yanıt aradı.

The Guardian’da yer alan habere göre, BMJ dergisinde yayımlanan araştırma için 329 havacılık ve uzay mühendisi ile 72 beyin cerrahından 12 online test yapması istendi. Araştırmaya katılanlar aynı zamanda yaş, cinsiyet, uzmanlık alanlarındaki tecrübe yılı gibi sorulara yanıt verdi.

Verilen görevlerde mühendisler ve cerrahlarına planlama, algılama, çalışma hafızası, dikkat, duygu işleme yetenekleri gibi çeşitli düşünsel özellikleri incelendi.

Araştırmacılar, sonuçları Britanya’dan 18 bin insanın sonuçlarıyla karşılaştırdı.

Bulgular, yalnızca beyin cerrahlarının genel nüfusa oranla daha hızlı problem çözme becerileri olduğunu ancak hafızalarının daha yavaş olduğunu gösterdi.

Araştırmayı yürütenlerden biri olan beyin cerrahı asistanı Aswin Chari “Özünde, bu araştırmanın herkesin çeşitli yetenekleri olduğunu, bazılarının bazı işlerde daha iyi , bazılarınınsa başka işlerde iyi olduğunu gösterdiğini düşünüyoruz. Her alanda iyi olmak çok zor” dedi.