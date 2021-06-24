Britanya'da Alan Turing'li banknotlar sirkülasyona sokuldu

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Britanya'da üzerinde 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası askerlerinin iletişim ağını deşifre eden Alan Turing'in fotoğrafı bulunan 50 sterlinlik banknotlar sirkülasyona sokuldu.

Yeni banknotlar, Turing'in doğum tarihi olan 23 Haziran'da sirkülasyona sokuldu.

Bu vesileyle İngiltere Bankası, kağıt paradan plastik banknotlara dönüşünü tamamıyla tamamlamış oldu. 2022'nin Ekim ayı itibariyle 50 ve 20 sterlinlik kağıt banknotlar mağazalarda kabul edilmeyecek.

50 sterlinlik banknot, Britanya'da en az kullanılan kağıt para birimi. BBC, "50 sterlinlik banknotların genelde yolsuzluk yapanlar ve suç işleyenler tarafından kullanıldığına" dair bir önyargı olduğunu belirtti.

Turing bilgilsayarının mucidi Alan Turing, 2. Dünya Savaşı'nda Britanya güçleri için şifre kırıcılık yapmıştı. Turing, daha sonra başka bir erkekle birlikte olmaktan suçlu bulunmuştu. Turing, 1954'te siyanür ile zehirlenip öldürüldü.