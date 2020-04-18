Britanya'da 6 mahkûm "yanlışlıkla" serbest bırakıldı, Koronavirüs planı askıya alındı

T24 Dış haberler

Britanya'da Koronavirüs endişeleri sebebiyle cezaevlerindeki bazı mahkûmların serbest bırakılması için yürürlüğe sokulan plan, 6 mahkûmun "yanlışlıkla" planlanandan erken serbest bırakılmasının ardından askıya alındı.

Britanya Cezaevi Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Bir grup düşük riskli suçlunun erken serbest bırakıldığının farkındayız" denildi.

Cezaevi Servisi sözcüsü, serbest bırakılan 6 mahkûmun planlanandan "çok erken" serbest bırakıldığını ancak normal şartlarda plan kapsamında cezaevinden çıkarılacak mahkûm profiline uyduklarını belirtti. "Erken serbest bırakılan mahkûmlar", yapılan hata anlaşılınca geri çağrıldı.

Sözcü, yapılan hatanın "yönetim kaynaklı" olduğuna karar verildiğini bildirdi.

Ay başında Britanya Adalet Bakanlığı, "düşük riskli suçluların" elektronik kelepçe takılarak, geçici süreyle serbest bırakılacağını duyurmuştu. Şu ana kadar Britanya ve Galler'de yaklaşık 4 bin mahkûm bu uygulamayla cezaevinden çıktı.

Cezaevlerindeki mahkûm sayısını azaltmayı hedefleyen plan perşembe günü askıya alınmıştı. Bunun arkasındaki gerekçenin bahsi geçen mahkûmların erken bırakılması olduğu belirtildi. Mahkûmların önümüzdeki hafta cezaevlerinden çıkarılmasına devam edileceği belirtildi.