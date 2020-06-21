Britanya'da 2 metrelik sosyal mesafe önleminin düşürülmesi gündemde

Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede 2 metrelik sosyal mesafenin nasıl güvenilir bir şekilde düşürüleceğine dair önerilerini bir hafta içinde kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.

BBC'ye konuşan Hancock, Britanya'da sosyal mesafenin, enfeksiyon riskini azaltacak şekilde düşürüleceğini belirtti. Hancock ayrıca sokağa çıkma kısıtlamalarının daha da azaltılmasına yönelik önlemlerin de önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydetti.

Britanya'da publar ve restoranların 4 Temmuz Cumartesi günü açılıp açılamayacakları da böylece belli olacak.

Pub ve restoran sahipleri 2 metrelik sosyal mesafenin düşürülmesini istemişlerdi.

Dünya Sağlık Örgütü ise tüm ülkelere en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalarını öneriyor.

Britanya hükûmetinin bilim danışmanları ise daha önce sosyal mesafenin 2 metreden 1 metreye düşürülmesinin enfeksiyon riskini 10 kat artırabileceğini söylemişlerdi.