Britanya'da 1987'den bu yana ilk kez CD'lerden çok plaklardan gelir elde edilmesi bekleniyor

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Britanya'da müzik şirketlerinin 80'li yıllardan bu yana ilk kez CD'lere kıyasla plak satışından daha çok gelir elde etmesi bekleniyor.

Geçen sene Britanyalı şirketlerin plaktan elde ettiği gelir yüzde 30 artış göstermişti. Ülkede geçen sene 4.8 milyon plak satıldı.

Britanya Fonografik Endüstrisi ise 2021'de şirketlerin 1987'den bu yana ilk kez plaklardan CD'lerden elde ettikleri gelirin fazlasını elde etmelerini beklediklerini söyledi.

The Guardian'a gore satışların artmasında pandemi de rol oynadı. Gazete, insanların normal şartlarda konserler için harcayacakları parayı plak koleksiyonlarını geliştirmektesiniz için kullandıklarını iade etti.