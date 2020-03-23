Britanya'da 18 yaşındaki genç Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Britanya’da açıklanan son rakamlara göre Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e çıkarken, akşam saatlerinde 18 yaşında bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dün açıklanan resmi rakamların ardından ölen kişi sayısı 48 kişi artarak toplam vaka sayısı 5 bin 683 kişiye yükseldi. 18 yaşında hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmazken sağlık durumuyla alakalı da bilgi verilmedi.

Britanya sağlık örgütü, dün Başbakan Boris Johnson'ın yaptığı açıklamayı göstererek ''Vakaların giderek artması ve hükümetin uyarılarına rağmen bazı İngilizlerin güneşli pazar gününde toplu halde sokakta olduğunu ve bu nedenle salgın her geçen gün artış gösterecektir'' açıklamasında bulundu .