Britanya cezaevlerinde Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

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Britanya'da 84 yaşındaki bir mahkûm, yeni tip Koronavirüs'e yakalandıktan sonra hayatını kaybetti.

HMP Littlehey C tipi Cezaevi'nde tutulan adam, Britanya cezaevlerinde virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk kişi oldu. 84 yaşındaki adamın başka sağlık sorunları da olduğu belirtildi.

Britanya Cezaevi Servisleri, hayatını kaybeden adam için başsağlığı mesajı yayımladı ve ölüm hakkında bağımsız bir soruşturma yürütüleceğini bildirdi.

Britanya'da şu ana kadar 4 ayrı cezaevinde 19 Koronavirüs vakası tespit edildi. Üç cezaevi çalışanında da Koronavirüs'e rastlandı.

Britanya Cezaevi Servisleri, Koronavirüs'le mücadele konusunda hazırlıklı olduklarını belirtmişti.

Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın avukatları, Londra'da tutuklu bulunan gazetecinin Koronavirüs tehlikesi sebebiyle kefaletle serbest bırakılmasını talep etmişti. Mahkeme, Assange'ın talebini reddetti.

Af Örgütü'nün Avrupa Araştırmaları Yardımcı Direktörü Massimo Moratti konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Covid-19 krizi sebebiyle Britanyalı yetkililer acil olarak gözaltında tutulan veya tutuklu bulunan bazı mahkûmları, özellikle risk grubundakileri serbest bırakmayı düşünmeli. Jullan Assange'ın Covid-19'a karşı zarar görebilir durumda olduğu iddiası dikkatlice incelenmelidir" dedi.